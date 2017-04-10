Україна не імпортує газ з РФ вже 500 днів

НАК "Нафтогаз України" імпортує природний газ за контрактом з ВАТ "Газпром" вже 500 днів або з 26 листопада 2015 року (http://utg.ua/still-alive), закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.

Згідно з оперативними даними ПАТ "Укртрансгаз", станом на 8 квітня 2017 року газ імпортувався в добовому режимі 15,756 млн куб. м (Словаччина – 9,995 млн куб. м, Угорщина – 3,303 млн куб. м, Польща – 2,458 млн куб. м). Загалом за 1-8 квітня імпорт становив 123,6 млн куб. м.

Видобуток газу в Україні 8 квітня становив 57,134 млн куб. м ("Укргазвидобування" – 41,542 млн куб. м, "Укрнафта" – 3,280 млн куб. м, інші компанії – 12,312 млн куб. м). Загалом за 1-8 квітня внутрішня видобуток склав 455,6 млн куб. м.

Станом на 8 квітня в підземних сховищах зберігалося 8 млрд 307,11 млн куб. м газу, що на 1,1% більше, ніж на 30 березня. За 1-8 квітня закачування перевищило відбір на 89,15 млн куб. м. Найменші запаси газу в ПСГ в опалювальному сезоні 2016/2017 були зафіксовані 22 березня – 8 млрд 100,43 млн куб. м.

Транзит газу через ГТС України за підсумками 1-8 квітня становив 1,907 млрд куб. м або в середньому – 238,4 млн куб. м на добу.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.