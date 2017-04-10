Події

11:10 10.04.2017

Активісти націоналістичних організацій пікетують будівлю НКРЕКП

Активісти партій "Національний корпус", ВО "Свобода" та профспілок пікетують офіс Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

""Свобода", "Нацкорпус" і профспілки пікетують Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - повідомляє "Свобода" на сторінці в соцмережі Facebook у понеділок

Згідно з фотографіями з місця події, яка також опублікувала прес-служба партії, біля входу в НКРЕКП зібралися до 300 осіб. Активісти тримають у руках партійні прапори і плакати з вимогами зниження тарифів на послуги ЖКГ.

Крім того, як повідомляє телеканал "112.Україна", на засідання Комісії прибули представники Радикальної партії на чолі з лідером партії Олегом Ляшком.

НКРЕКП у понеділок 10 квітня, розгляне питання призупинення дії свого рішення про введення абонентської плати на утримання газорозподільних мереж.

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