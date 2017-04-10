Гонтарева подала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня

Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва подала президентові України Петру Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня, інших змін у правлінні НБУ наразі не заплановано.

"Я подала президентові офіційну заяву про відставку", – сказала В. Гонтарева на прес-конференції в Києві в понеділок.

"Якщо Верховна Рада проголосує за мою ранню відставку, я піду раніше", – додала глава НБУ.

Вона зазначила, що вперше в історії України відставка глави Нацбанку не є політичним рішенням.

За словами В. Гонтаревої, у подальшій політиці центробанку не заплановано змін: НБУ продовжить послідовне втілення тієї політики, яка була за її головування.

"Плаваючий валютний курс, інфляційне таргетування, сучасний центральний банк – все те, за що я і вся моя команда так довго боролися, залишається незмінним", - наголосила вона.

В Гонтарева зазначила, що прийшла в Нацбанк, щоб проводити реформи. Для себе планувала ще більш короткий термін перебування на посаді глави центробанку, проте залишити реформування банківської системи в критичний для неї час не могла.

Головними досягненнями під час свого головування глава НБУ назвала забезпечення макрофінансової стабільності, перехід на гнучкий валютний курс, впровадження нової монетарної політики – політики інфляційного таргетування, очищення та посилення стійкості банківської системи, повну трансформацію центробанку. Успішне співробітництво з МВФ та іншими міжнародними кредиторами надало можливість збільшити валютні резерви до 16,7 млрд доларів.

"Вважаю, що моя місія виконана: реформи зроблені", - констатувала вона.

В. Гонтарева також повідомила про готовність у будь-який час доповісти про результати своєї діяльності на посаді голови Нацбанку на пленарному засіданні Верховної Ради.

Глава НБУ висловила сподівання, що президент прийме її відставку.

"Вірю, що моїм наступником буде професійна і незалежна від політичних течій людина", – зазначила глава Нацбанку.

В. Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року. Першим головою українського центробанку був Володимир Матвієнко, якого в 1992 рік змінив Вадим Гетьман (убитий у 1998 році), а йому на зміну прийшов його учень Віктор Ющенко, який згодом став прем'єром і президентом країни.

Потім тривалий час біля керма Нацбанку був перший заступник В. Ющенка Володимир Стельмах – в 2000-2002 роках, 2004-2010 рр.

З кінця 2002-го до 2004 рр. НБУ офіційно очолював Сергій Тігіпко, хоча останні кілька місяців його повноваження фактично виконував Арсеній Яценюк, який у 2014-2015 рр. був призначений на посаду прем'єра. У період президентства Віктора Януковича керували Нацбанком Сергій Арбузов (з кінця 2010 року до початку 2013 року) та Ігор Соркін. Після Революції гідності Нацбанк з 24 лютого до 19 червня 2014 року главою центробанку був нинішній перший віце-прем'єр Степан Кубів.