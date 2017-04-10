КМДА наразі не обговорює питання підвищення ціни на проїзд у столичному метро

Київська міська державна адміністрація наразі не обговорює питання можливого підвищення тарифу на проїзд у столичному метро, заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

"Поки що таку можливість ми не обговорюємо", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

За словами Г. Пліса, дійсно існують звернення певних організацій – "Київпастрансу" та метрополітену - з приводу того, що на сьогоднішній день вони не здатні в рамках своєї госпдіяльності забезпечувати покриття своїх зобов'язань. "Саме тому ми додаємо дотації "Київпастрансу", керуючої дирекції для того, щоб не підвищувати тарифи", - сказав він.

Перший заступник голови КМДА додав, що на сьогоднішній день ніяких рішень про підвищення тарифу на проїзд у метро київська влада не приймала.

Керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко також поінформував, що на сьогоднішній день київська влада очікує розблокування рахунків столичного метрополітену. "Існує рішення суду, яке місто вважає необґрунтованим і тому подані касаційні скарги. Водночас метрополітен звернувся до виконавця з проханням розблокувати саме соціальні рахунки, ми говоримо про виплату, насамперед, зарплати", - сказав він.

В. Бондаренко також додав, що остання інстанція - Вищий господарський суд має незабаром вирішити це питання.

Як повідомлялося, днями заступник керівника київського метро Дмитро Пеклун заявив в інтерв'ю "ТСН", що в поточному році проїзд у київському метро може подорожчати приблизно на 50%. "Плануємо, тому що подорожчала електроенергія. Подорожчала в рази, а це основний ресурс, який ми використовуємо для перевезень", – йдеться в повідомленні на сайті "ТСН.ua" з посиланням на Д. Пеклуна.