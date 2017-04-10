Події

12:49 10.04.2017

Гонтарева очікує кандидатуру на посаду глави НБУ від президента найближчим часом

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева подала президенту Петру Порошенку кандидатури її можливих наступників на посаді глави центробанку три місяці тому, однак рішення про вибір кандидата цілком у компетенції глави держави, зазначила вона.

"Ми не будемо робити спекуляції. Це рішення президента. Сподіваюся, що (воно - ІФ) буде найближчим часом. Я свої пропозиції подала ще три місяці тому", – сказала В. Гонтарева на прес-конференції в Києві в понеділок.

Вона ухилилася від згадки про будь-яких можливих кандидатів.

В. Гонтарева також висловила сподівання, що президент задовольнить її заяву про добровільну відставку: "Наш президент – гарант Конституції. У Конституції є ст. 43 - використання примусової праці заборонено. Тому сподіваємося, що гарант Конституції прийме мою відставку і подасть її до Верховної Ради".

Перший заступник голови НБУ Яків Смолій підтвердив готовність виконувати обов'язки голови центробанку у разі, якщо одразу після звільнення В. Гонтаревої виникне пауза з призначенням нового голови. Він також уточнив, що йому не надходили пропозиції зайняти цю посаду.

ВАЖЛИВЕ

Німецькі фахівці підтвердили діагноз лікарів "Феофанії" Насірову

ПриватБанк у ніч перед націоналізацією вивів понад 16 млрд грн і вимагає додаткової докапіталізації – глава НБУ

Голова Фонду держмайна Білоус написав заяву про відставку – нардеп Хомутиннік

Гонтарева подала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня

НКРЕКП скасувала рішення про введення абонплати за розподіл газу

ОСТАННЄ

Сбербанк очікує документів на погодження угоди з продажу української "дочки" Сбербанку – голова НБУ

КМДА наразі не обговорює питання підвищення ціни на проїзд у столичному метро

Активісти націоналістичних організацій пікетують будівлю НКРЕКП

Україна не імпортує газ з РФ вже 500 днів

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі опинилися в районі вибухів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog4517.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА