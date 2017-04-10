Гонтарева очікує кандидатуру на посаду глави НБУ від президента найближчим часом
Голова Національного банку України Валерія Гонтарева подала президенту Петру Порошенку кандидатури її можливих наступників на посаді глави центробанку три місяці тому, однак рішення про вибір кандидата цілком у компетенції глави держави, зазначила вона.
"Ми не будемо робити спекуляції. Це рішення президента. Сподіваюся, що (воно - ІФ) буде найближчим часом. Я свої пропозиції подала ще три місяці тому", – сказала В. Гонтарева на прес-конференції в Києві в понеділок.
Вона ухилилася від згадки про будь-яких можливих кандидатів.
В. Гонтарева також висловила сподівання, що президент задовольнить її заяву про добровільну відставку: "Наш президент – гарант Конституції. У Конституції є ст. 43 - використання примусової праці заборонено. Тому сподіваємося, що гарант Конституції прийме мою відставку і подасть її до Верховної Ради".
Перший заступник голови НБУ Яків Смолій підтвердив готовність виконувати обов'язки голови центробанку у разі, якщо одразу після звільнення В. Гонтаревої виникне пауза з призначенням нового голови. Він також уточнив, що йому не надходили пропозиції зайняти цю посаду.