Німецькі фахівці підтвердили діагноз лікарів "Феофанії" Насірову

Університетський кардіологічний центр Фрайбурга (клініка кардіології та ангіології) підтвердили висновки лікарні "Феофанія" з приводу діагнозу усуненому голові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову, повідомляє Державне управління справами.

"Після оприлюднення результатів комісії МОЗ України з приводу правильності діагнозу Роману Насірову клінічна лікарня "Феофанія" Держуправління справами звернулося до іноземних фахівців щодо незалежної експертизи діагностування і проведення лікування пацієнта Р. Насірова", - йдеться в повідомленні прес-служби Держуправління справами.

Згідно з інформацією, Університетський кардіологічний центр Фрайбурга дав свої незалежні висновки на підставі отриманої медичної документації.

"За результатами дослідження на підставі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та у відповідності з німецької DRG-системою – певний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками Клінічної лікарні "Феофанія" держуправління справами встановлено правильно", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці березня прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомила, що клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у клінічній лікарні "Феофанія" голові ДФС Р. Насірову, фігуранту справи про зловживання владою і службовим становищем. Відповідні висновки комісії з оцінки якості надання медичної допомоги підозрюваному в умовах лікарні "Феофанія" надані НАБУ 27 березня.

Як повідомлялося, детективи НАБУ оголосили про підозру у вчиненні злочину голові ГФС 2 березня ввечері, після чого затримали його в лікарні "Феофанія". Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У ніч на 7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Р. Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Водночас САП просила суд призначити Р. Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.

16 березня в САП повідомили, що за Р. Насірова його дружина внесла заставу у 100 млн грн.