Сбербанк очікує документів на погодження угоди з продажу української "дочки" Сбербанку – голова НБУ

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева допускає надходження до центробанку документів для погодження угоди з продажу української "дочки" Сбербанку поточного тижня.

"Жодних офіційних документів з продажу не надходило, ми очікуємо цих документів. Може цього тижня будуть", - сказала глава НБУ на прес-конференції в Києві в понеділок.

Вона наголосила, що її планований відхід з посади не вплине на розгляд цих документів завдяки відбудованій у центробанку процедурі.

Глава НБУ також уточнила, що не зустрічалася з покупцем "дочки" Сбербанку Григорієм Гусельниковим.

В. Гонтарева підтвердила, що акти блокування роботи "дочок" російських банків в Україні і вандалізм щодо їхнього майна були однією з причин, через які Міжнародний валютний фонд на кілька днів відстрочив прийняття рішення про виділення Україні 4-го траншу кредиту EFF.

"МВФ був дуже занепокоєний", – зазначила глава НБУ.

Вона нагадала, що разом із президентом, прем'єром і главою Мінфіну направила додаткового листа Фонду, в якому Україна взяла на себе зобов'язання зупинити це "беззаконня та вандалізм".

Водночас В.. Гонтарєва змогла сказати, коли цього вдасться досягти.

"Я ж не поліція. Як я можу зупинити вандалізм? Цей вандалізм стосовно мене (проявляється)", – сказала вона.

Як повідомлялося, Сбербанк Росії 27 березня оголосив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку консорціуму інвесторів, куди увійдуть латвійський Norvik Banka і білоруська приватна компанія. Сбербанк оголосив про плани з продажу 100% акцій українського дочірнього банку консорціуму інвесторів, куди увійдуть латвійський Norvik Banka (належить бізнесменові Г. Гусельникоу) і білоруська приватна компанія, відповідний юридично зобов'язуючий договір вже підписано. Пізніше Norvik Banka уточнив, що основним покупцем українського дочірнього Сбербанку виступить син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва. Саїд. Сбербанк анонсував, що операцію буде закрито в першому півріччі 2017 року. Пізніше джерело повідомило журналістам, що банк може бути проданий до кінця травня.

Незважаючи на це, партія "Національний корпус" 6 квітня заявила про намір після 10 квітня відновити акції, припинені перед прийняттям 3 квітня рішення МВФ, з фізичної зупинки діяльності російських банків на території України, а 7 квітня повідомила про десятки пошкоджених банкоматів цих банків.

Того ж дня російський Сбербанк офіційно заявив про відхід з українського ринку.

"Події останнього місяця - введення санкцій РНБО, а також агресивні та наполегливі дії з боку "Національного корпусу" - активізували переговорний процес з покупцем активу Сбербанку в Україні. Сбербанк відкрито заявляє про готовність коректно вийти з українського ринку, при цьому максимально захищаючи інтереси українських клієнтів і співробітників", - наголошувалося в повідомленні.

"Ми сподіваємося, що процес переходу активу Сбербанку в Україні до консорціуму нових власників відбудеться у відповідності з чинним законодавством України та в рамках міжнародного права", - зазначила російська фінустанова.

У свою чергу, Національний корпус у відповідь на цю заяву повідомив, що продовжить акції проти банку. "Наша політична сила також не дасть їм провести продаж у ті ж прокремлівські руки ощадбанківської мережі", – наголошувалося в заяві партії від 9 квітня. З понеділка представники партії знову почали перешкоджати роботі "дочки" Сбербанку, зокрема, замурували відділення банку в Харкові і почали пікетування його центрального офісу у Києві.

Українське ПАТ "Сбербанк" (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк НРБ) засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії. За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків країни.