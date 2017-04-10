Охорону порядку біля центрального відділення "дочки" Сбербанку в Києві посилено. Активісти не розходяться

Правоохоронці посилили охорону громадського порядку біля центрального відділення "дочки" російського Сбербанку в Києві на вул. Володимирській, де активісти партії "Національний корпус" в понеділок розпочали безстрокову акцію протесту.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", через годину після початку акції, орієнтовно о 13.00 понеділка на вул. Володимирську під'їхали два автобуси з правоохоронцями у повній екіпіровці, а кількість військовослужбовців Національної гвардії збільшилася до 40, вони вишикувалися вздовж відділення банку.

Навпроти входу до банку активісти встановили два намети, а також дерев'яні лавки. Усі охочі озвучують свою позицію за допомогою гучномовця. Присутні поводяться мирно.

Вікна банку закриті ролетами, однак відділення працює, охоронці впускають і випускають нечисленних відвідувачів.