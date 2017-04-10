Події

14:21 10.04.2017

Глава НБУ заявляє про погрози на її адресу з боку олігарха

Один з олігархів погрожував голові Національного банку України Валерії Гонтаревій та її заступнику Катерині Рожковій, заявила В. Гонтарева, не називаючи цього олігарха.

"Що команда скаже – можемо повідомити (ім'я олігарха – ІФ)? – Ні, команда говорить не треба", – сказала вона на прес-конференції в Києві в понеділок, звертаючись до правління після прохання журналістів прокоментувати наявність таких погроз та повідомити про їхнього автора.

"Команда була присутня, коли ці загрози були щодо мене і К. Рожкової", – уточнила глава НБУ.

На прес-конференції вона наголосила, що серед визнаних неплатіжоспроможними банків найбільшими боржниками є екс-власники Приватбанку, який уряд у рамках націоналізації докапіталізував на 116,8 млрд грн і змушений буде докапіталізувати ще, зокрема, Ігор Коломойський.

За її словами, загальна заборгованість неплатоспроможних банків та їхніх власників перед Нацбанком становить 45,2 млрд грн.

"Наша країна має знати цих так званих "героїв" в обличчя", – наголосила В. Гонтарєва.

Серед найбільших банків-боржників за кредитами рефінансування НБУ та їхніх екс-власників вона назвала банк "Надра" і Дмитра Фірташа – 9,8 млрд грн, банк "Фінансова ініціатива", Віейбі банк і Олега Бахматюка – понад 10 млрд грн, Дельта Банк Миколи Лагуна – 8 млрд грн, банк "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго – 6,3 млрд грн.

"Леонід Клімов, який досі сидить народним депутатом і навіть входить до комітету з питань банків і банківської діяльності, – 3,4 млрд грн за кредитами Імексбанку, – закінчила перераховувати прізвище глава центробанку.

Вона зазначила, що понад два роки інформація про ці заборгованості і правопорушення зазначених банків і 20 банків-"мийок" і "зомбі"-банків є у правоохоронних органів.

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