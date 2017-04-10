Події

14:38 10.04.2017

До України йде потепління, місцями очікуються грози

Найближчої доби, 11 квітня, прохолодне повітря відступить за межі України, а з Центральної Європи на територію країни переміститься більш тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляється, погоду північно-західної частини України визначатиме атмосферний фронт, на решті території - поле підвищеного тиску.

Вночі у Волинській, Львівській та Рівненській областях, вдень у західних, північних та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті території - без опадів. Вітер південно-західний з переходом на заході на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в Україні, окрім західних та більшості північних областей, на ґрунті місцями заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла, у більшості західних областей та на узбережжі морів 9-14°.

У Києві 11 квітня без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 11 квітня найвища температура вдень була 22,7° у 1959 році, найнижча вночі -3,9° у 1954 році.

В Україні 12 квітня вночі у більшості центральних, південних, північних, вдень у східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних регіонах, а також Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях на поверхні грунту, на заході місцями і в повітрі заморозки 0-5, вдень 10-15° тепла, у південних областях до 17°.

У Києві 12 квітня вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

ВАЖЛИВЕ

Глава НБУ заявляє про погрози на її адресу з боку олігарха

Німецькі фахівці підтвердили діагноз лікарів "Феофанії" Насірову

ПриватБанк у ніч перед націоналізацією вивів понад 16 млрд грн і вимагає додаткової докапіталізації – глава НБУ

Голова Фонду держмайна Білоус написав заяву про відставку – нардеп Хомутиннік

Гонтарева подала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня

ОСТАННЄ

Додатковий поїзд "Інтерсіті+" Київ-Львів-Перемишль курсуватиме на Великодні свята

Митний експеримент дасть Волинській області додаткові 300 млн грн на дороги

Поліція відтіснила активістів Нацкорпусу від Сбербанку у Харкові

Охорону порядку біля центрального відділення "дочки" Сбербанку в Києві посилено. Активісти не розходяться

Сбербанк очікує документів на погодження угоди з продажу української "дочки" Сбербанку – голова НБУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
барбекю на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА