До України йде потепління, місцями очікуються грози

Найближчої доби, 11 квітня, прохолодне повітря відступить за межі України, а з Центральної Європи на територію країни переміститься більш тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляється, погоду північно-західної частини України визначатиме атмосферний фронт, на решті території - поле підвищеного тиску.

Вночі у Волинській, Львівській та Рівненській областях, вдень у західних, північних та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті території - без опадів. Вітер південно-західний з переходом на заході на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в Україні, окрім західних та більшості північних областей, на ґрунті місцями заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла, у більшості західних областей та на узбережжі морів 9-14°.

У Києві 11 квітня без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 11 квітня найвища температура вдень була 22,7° у 1959 році, найнижча вночі -3,9° у 1954 році.

В Україні 12 квітня вночі у більшості центральних, південних, північних, вдень у східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних регіонах, а також Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях на поверхні грунту, на заході місцями і в повітрі заморозки 0-5, вдень 10-15° тепла, у південних областях до 17°.

У Києві 12 квітня вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.