Поліція відтіснила активістів Нацкорпусу від Сбербанку у Харкові

Поліцейські відтіснили активістів партії "Національний корпус від будівлі відділення "дочки" російського Сбербанку у Харкові на вул. Донець-Захаржевського.

"Ми сиділи, блокували, несподівано з'явилася людина 50-60 (поліцейських - ІФ), почали нас відтісняти, бити", - сказав журналістам представник "Національного корпусу" Антон Цебро у понеділок.

За його словами, як мінімум, один з активістів дістав травму голови.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", зараз поліція виставила кордон у кілька рядів перед центральним входом до банку.

Активісти стоять і сидять на пуфах на проїжджій частині перед будівлею. Рух транспорту вулицями перекрито. Відділення банку не працює.

Раніше в цей день активісти партії "Національний корпус" почали блокувати відділення російських банків у Харкові. Так, біля відділення Сбербанку на вул. Донець-Захаржевського кілька десятків молодих людей почали закладати білими блоками центральний вхід до відділення і заклеювати вікна листівками.

У свою чергу у прес-службі Сбербанку агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що до цього часу припинено роботу одного з харківських відділень банку, розташованого за адресою вул. Донець-Захаржевського, 2.