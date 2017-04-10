Митний експеримент дасть Волинській області додаткові 300 млн грн на дороги

Експеримент щодо фінансового забезпечення розвитку автомобільних доріг має дати Волинській області додатково до 300 млн грн, які будуть спрямовані на їх відновлення.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, про це заявив його глава Володимир Омелян, побувавши в області з робочим візитом.

Він відвідав ділянки, на яких проводяться ремонтні роботи, а також ті, де плануються ремонтні роботи в 2017 році за рахунок кредитних коштів, перевірив роботу мобільного габаритно-вагового комплексу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерства фінансів 1 березня затвердив проект постанови "Про внесення змін до постанови №726", яким поширив експеримент щодо фінансового забезпечення розвитку автомобільних доріг на всю територію України.

Згідно з повідомленням на сайті Мінфіну, експеримент із розвитку автомобільних доріг загального користування був уведений з 1 вересня 2015 року. Він діяв у Волинській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях, а також в Києві.

Це рішення розширює експеримент на всю територію України і продовжить термін його дії до 1 січня 2018 року.

Крім того, передбачається, що в разі перевиконання надходжень митних платежів по всій території України 50% їх обсягу буде спрямовано на дороги в конкретні регіони.

Ініційований Кабінетом Міністрів експеримент полягав в напрямку 50% суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що стягуються при митному оформленні товарів на територіях Одеської, Волинської, Львівської та Чернівецької областей, Києва до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів з метою фінансування реконструкції, поточного ремонту автодоріг загального користування державного значення.