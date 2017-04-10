Додатковий поїзд "Інтерсіті+" Київ-Львів-Перемишль курсуватиме на Великодні свята

Укрзалізниця через великий попит на перевезення пасажирів у період Великодніх свят призначила додатковий поїзд класу "Інтерсіті+" №707/708 Київ-Перемишль.

Як повідомила прес-служба ПАТ, він курсуватиме складом швидкісного електропоїзда Hyundai Rotem з Києва і Перемишля 12, 13, 14, 17 і 18 квітня.

За словами голови правління ПАТ Войцеха Балчуна, вже сьогодні залізничники спостерігають значний попит на поїздки потягами "Інтерсіті+" до Польщі, і не тільки на свята.

"Ми бачимо, що кількість охочих подорожувати залізницею в Європу зростає. Тим більше - зараз, з перспективою безвізового режиму з Європою. Тому ми активно працюємо над новими міжнародними напрямками для пасажирів", - зазначив він.

Поїзд №707/708 Київ-Львів-Перемишль вирушить із Києва о 12:24 і прибуде до Перемишля в 19:03 (за місцевим часом) із зупинкою у Львові о 17:41.

Назад із Перемишля потяг вирушить о 20:20 (за місцевим часом) і прибуде на станцію Київ-Пасажирський в 5:23. Поїзд пройде із зупинкою у Львові о 23.22.

Розклад руху розроблено з урахуванням можливості пересадки на станції Перемишль з поїзда №707 Київ-Перемишль на поїзд №33714/35170 Перемишль-Краків-Варшава-Гдиня, який вирушить із Перемишля о 21:48. Назад пасажири поїзда №8305 Слупськ-Познань-Вроцлав-Краків-Перемишль, який прибуває до Перемишля о 19:22, зможуть продовжити свою подорож поїздом №707/708 Перемишль-Київ.

У міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 597,83 грн, ІІ класу - 422,62 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах I класу - 244,55 грн, ІІ класу - 178,49 грн. Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа.

Продаж квитків на поїзд "Інтерсіті+" №707/708 Київ-Львів-Перемишль буде відкрито найближчим часом.