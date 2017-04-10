Події

15:58 10.04.2017

Законопроект про ринок землі передбачатиме обмеження на максимальну площу ділянок у 200 га для фізосіб - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про запуск ринку землі сільськогосподарського призначення передбачатиме обмеження на максимальну площу ділянок у 200 га для фізичних осіб на першому етапі роботи ринку.

"Позиція уряду полягає в тому, що цей біг (землі – ред..) можна запустити на першому етапі тільки між фізичними особами, які є українцями, і в рамках обмежень не більше 200 га для однієї особи", - сказав він під час II Українського бізнес-форуму в Києві в понеділок.

За словами прем'єра, від цього процесу необхідно усунути агрохолдинги.

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