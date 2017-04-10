Гройсман наполягає на необхідності розробки законодавства про індустріальні й технопарки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за необхідне завершити розробку законодавства про індустріальні та технологічних парках.

"Ми повинні вийти на завершення створення законодавства про індустріальні парки в нашій країні", - сказав прем'єр під час II Українського бізнес-форуму в Києві в понеділок.

Він додав, що необхідно розробити законодавство про технологічні парки.

В.Гройсман зазначив, що такі парки існують у багатьох країнах, а в їхніх рамках розробляються нові технології.