Порошенко внесе до ВР подання на посаду голови НБУ після узгодження кандидатури

Президент України Петро Порошенко внесе до Верховної Ради України подання на посаду голови Національного банку України після того, як буде узгоджено нову кандидатуру на цю посаду, повідомили в Адміністрації президента України агентству "Інтерфакс-Україна".

"Питання стабільності фінансової системи, курсової політики національної валюти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями є дуже важливими для країни. Президент внесе відповідне подання до парламенту, коли буде узгоджено нову кандидатуру на посаду глави НБУ", - повідомили в прес-службі АП в понеділок.

Раніше в цей день глава Нацбанку В.Гонтарева повідомила, що подала президенту України П.Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня, інших змін, за її словами, в правлінні НБУ поки що не планується.

Також В.Гонтарева зазначила, що очікує кандидатури на пост глави НБУ від президента найближчим часом.

Керівник фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов повідомив, що В.Гонтарева виконуватиме свої обов'язки до призначення нового керівника НБУ.

Крім того, за його словами, на поточному пленарному тижні в порядку денному парламенту немає питання заслуховування звіту глави НБУ.