Події

17:13 10.04.2017

За ремонтом автошляхів в Україні буде спостереження в режимі онлайн - Омелян

Міністерство інфраструктури України спільно з владою Сеула (Південна Корея) розробляє систему, яка дозволить в режимі он-лайн спостерігати за кожною ділянкою ремонтних робіт, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Спільно з муніципалітетом Сеула розробляємо більш досконалу систему "Кост", яка передбачатиме не тільки моніторинг фактичних даних - замовлених робіт, проведених тендерів, використаних матеріалів, а й відеоспостереження за кожною ділянкою ремонтних робіт онлайн", - повідомив міністр на брифінгу у Львові в понеділок.

За його словами, система "Кост" вже повноцінно працює, ще одну систему контролю за якістю дорожніх робіт - FIDIC - планують запустити в пілотному режимі поточного року.

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