"Нафтогаз" підписав із Snam і Eustream меморандум про можливу співпрацю у використанні ГТС України

НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Укртрансгаз", Snam (Італія) і Eustream (Словаччина) підписали меморандум про взаєморозуміння у спільній оцінці можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи (ГТС) України.

Згідно з повідомленням прес-служби НАК, меморандум підписано 10 квітня в Римі в присутності міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, комісара ЄС з енергетики та клімату Мігеля Аріаса Каньєте і міністра економічного розвитку Італії Карло Календи.

"Документ має на меті довгострокове забезпечення стабільності транспортування природного газу Україною у відповідності зі стандартами європейських ринків, безпечного і ефективного використання ГТС України, а також прозорого і недискримінаційного доступу до неї третіх сторін відповідно до законодавства України", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, в рамках меморандуму компанії проведуть спільну оцінку можливостей використання та посилення ГТС України, щоб зробити її більш ефективною, сучасною та конкурентоспроможною. Реалізація цього проекту допоможе підвищити ліквідність і безпеку поставок на газовому ринку як України, так і ЄС, що повністю відповідає стратегії енергетичної безпеки ЄС.

У НАК нагадують, що Україна здійснює відділення функції оператора газотранспортної системи від "Нафтогазу" і зацікавлені у співпраці з досвідченими західними операторами ГТС по використанню національної газотранспортної системи відповідно до Закону України "Про ринок природного газу".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України від 9 листопада 2016 року вирішив створити ПАТ "Магістральні газопроводи України" в рамках поділу НАК "Нафтогаз України" за напрямками діяльності.

За рішенням уряду, майно, що використовується наразі "Укртрансгазом" для транспортування газу, повинно бути передано "Магістральним газопроводах України" протягом 30 днів з моменту набуття чинності остаточного рішення Стокгольмського арбітражу в спорі між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом", за угодами на період 2009-2019 рр.

Україна в 2016 році збільшила транзит природного газу через свою ГТС на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) порівняно з 2015 роком - до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни. Потужність ГТС України на вході становить 302 млрд куб. м/рік, а на виході в європейському напрямку становить 31 млрд куб. м.