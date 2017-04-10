"Укрзалізниця" вже призначила на Великдень 20 додаткових поїздів
ПАТ "Укрзалізниця" на найпопулярніші дати для виїзду громадян на великодні свята призначила ще чотири додаткових поїзди, які курсуватимуть між Києвом та Хмельницьким, Львовом, Сумами.
Як повідомила прес-служба ПАТ, в цілому на період з 13 по 18 квітня вже в продажу квитки на 20 додаткових поїздів в різних напрямках.
Так, поїзд №243/244 Київ-Львів здійснить рейси з Києва і Львова 15 і 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:10 і прибуття до Львова о 16:52. Відправлення зі Львова о 09:42 і прибуття до Києва о 19:12.
Поїзд №271/272 Київ-Хмельницький вирушить з Києва 17 квітня о 06:30 і прибуде до Хмельницького о 11:58.
Поїзд №277/278 Київ - Хмельницький вирушить в рейс з Києва та Хмельницького 15 квітня, відправлення з Києва о 05:50 і прибуття в Хмельницький о 10:58, відправлення з Хмельницького о 13:50 і прибуття до Києва о 20:28.
У складі цих поїздів курсуватимуть плацкартні, купейні вагони, вагони класу люкс.
Додатковий поїзд № 796/795 Київ-Суми вирушить з Києва та Сум 15, 17, 29 квітня. Відправлення з Києва о 05:40, прибуття до Сум о 10:30, відправлення з Сум об 11:15, прибуття до Києва о 15:58. У складі поїзда вагони з місцями для сидіння.
Раніше повідомлялося про призначення на святкові дати додаткового швидкісного поїзда «Інтерсіті+» № 707/708 Київ-Перемишль, а також 15 додаткових поїздів.
Крім цього, в квітні додаткові рейси здійснять шість цілорічних поїздів.
"Укрзалізниця" постійно здійснює моніторинг попиту пасажирів на перевезення і в разі необхідності призначає додаткові поїзди на популярні напрямки і збільшує періодичність курсування поїздів", - йдеться в повідомленні.