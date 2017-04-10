Українські підприємства в березні імпортували газ за середньою ціною $248,1/тис. куб. м - МЕРТ

Українські підприємства в березні 2017 року імпортували газ за середньою ціною 6 тис. 668,77 грн, або $248,13 за 1 тис. куб. м, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

У січні-2017 ціна імпорту газу становила $229,51 (6032,85 грн), в лютому - $246,88 (6681,88 грн).

У січні 2016 ціна імпорту газу становила $231,41 (5542,82 грн), в лютому - $200,39 (5352,03 грн), в березні - $198,57 (5292,39 грн), в квітні - $188,08 (4795,87 грн), в травні - $181,5 (4595,1 грн), в червні - $184,3 (4 тис. 595,21 грн), в липні - $210,88 (5 тис. 233,264 грн), в серпні - $199,1 (4 тис. 981,339 грн), у вересні - $199,61 (5 тис. 255,29 грн), в жовтні - $180,55 (4 тис. 652,17 грн), в листопаді - $188 , 93 (4 тис. 866,34 грн), в грудні - $230,01 (6 тис. 6,66 грн).

Раніше головний комерційний директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко зазначав, що публікована МЕРТ середня митна вартість імпортованого газу не є репрезентативною.