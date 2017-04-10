Події

17:48 10.04.2017

Перевізники, що протестують проти корупції, перекрили бульвар Лесі Українки в Києві

Близько 300 представників приватних перевізників пікетують будівлю Київської обласної державної адміністрації з вимогою припинити корупцію в сфері пасажирських перевезень.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники протесту практично перекрили проїжджу частину бульвару Лесі Українки в сторону центру Києва. Загалом у районі проведення акції зібралося близько 150 маршруток - вони заблокували проїжджу частину бульвару Лесі Українки, залишивши для проїзду всього одну смугу.

У районі проведення акції вже утворилися значні корки, громадський транспорт не їздить.

Присутні встановили перед будівлею обладміністрації великий військовий намет, з гучномовця лунають заклики припинити корупцію, а також "припинити призначати своїх людей на відповідальні посади".

На площі перед будівлею Центральної виборчої комісії стоїть один поліцейський автобус. У районі акції порядок забезпечують близько 30 правоохоронців. Вони не намагаються перешкоджати учасникам протесту. Блокування бульвару триває.

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