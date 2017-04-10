ФГВФО увів тимчасову адміністрацію у Фінбанк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на підставі рішення Національного банку України (НБУ) від 7 квітня 2017 року про зарахування Фінбанку (Одеса) до категорії неплатоспроможних з 10 квітня ввів тимчасову адміністрацію у фінустанову терміном на один місяць, повідомляється на сайті Фонду.

Повноваження тимчасового адміністратора банку делеговано Вікторії Степанець.

Як повідомлялося, правління НБУ рішенням № 217-рш/БТ зарахувало Фінбанк до категорії неплатоспроможних.

Відповідне рішення № 217-рш/БТ ухвалено правлінням НБУ 7 квітня 2017 року.

Нацбанк нагадує, що за підсумками діагностичного обстеження Фінбанк, проведеного 1 квітня 2016 року, правління НБУ в жовтні 2016 затвердив необхідний обсяг докапіталізації фінустанови. Відповідно Фінбанк подав регулятору програму докапіталізації.

Проте станом на 1 квітня 2017 року це заходи не були виконані.

Крім цього, Фінбанк не подав у встановлені терміни план заходів щодо приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ за операціями з пов'язаними особами.

"Незастосування банком і його акціонерами запланованих заходів призвело до погіршення фінансового стану установи. Зокрема, непогашення позичальниками заборгованості за кредитами викликало необхідність формування резервів під кредитні ризики, що призвело до збитків і зменшення розміру регулятивного капіталу. Капітал банку отримав негативне значення "мінус" 320 млн грн. Це, в свою чергу, спричинило порушення економічних нормативів. Непогашення позичальниками заборгованості за кредитами також призвело до нездатності ПАТ "Фінбанк"", - пояснює Нацбанк.

У зв'язку з невизначеністю щодо можливих напрямків і джерел подальшої капіталізації акціонерами ПАТ "Фінбанк" було ухвалено рішення про ліквідацію банку і поданий відповідний пакет документів до Національного банку України.

Національний банк відповів банку про неможливість узгодження ліквідації за рішенням його власників у зв'язку з невідповідністю обраних голови та членів ліквідаційної комісії вимогам законодавства.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 99% вкладників ПАТ "Фінбанк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів суму в 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають виплати в межах суми, гарантованої Фондом.

Загальна гарантована сума відшкодування складає 2.9 млн грн.

За даними НБУ власником істотної участі в банку є український бізнесмен Олександр Грановський (79,66%).