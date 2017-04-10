Події

18:24 10.04.2017

Двоє військових поранені в понеділок у зоні АТО

Незаконні збройні формування 28 разів обстріляли позиції Збройних сил України від початку доби в понеділок, двоє військовослужбовців сил АТО поранені, повідомляє прес-центр штабу АТО у своїй інформації станом на 18:00.

"З початку доби ворог 28 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України ... Двоє військовослужбовців сил АТО мають поранення", - повідомляється на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook в понеділок.

На маріупольському напрямку позиції біля смт Новотроїцьке Волноваського району були обстріляні з мінометів калібру 120 мм і 82мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і БМП, а позиції біля с. Березового Мар’їнського району - з 82 мм мінометів і великокаліберних кулеметів. "З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів вели вогонь по захисниках Гнутового, Водяного і Мар'їнки. Поблизу Мар'їнки і Новотроїцького активно діяли ворожі снайпери", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку бойовики обстріляли з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів позиції сил АТО під Авдіївкою, з 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів - позиції біля шахти "Бутівка", з гранатометів і стрілецької зброї - позиції у смт Зайцевому Бахмутського району.

"На луганському напрямку міномети калібру 82 мм противник застосував по позиціях поблизу населеного пункту Кримського, а з гранатометів і стрілецької зброї обстріляв позиції поблизу населених пунктів Станиця Луганська та Донець", - повідомили в штабі.

ВАЖЛИВЕ

ФГВФО увів тимчасову адміністрацію у Фінбанк

Перевізники, що протестують проти корупції, перекрили бульвар Лесі Українки в Києві

Порошенко вручив "Зірку Героя" батькам загиблого в АТО оперного співака В.Сліпака

Обшуки правоохоронців підтверджують наявність корупції в "Укрзалізниці" - Омелян

"Нафтогаз" підписав із Snam і Eustream меморандум про можливу співпрацю у використанні ГТС України

ОСТАННЄ

Український супутник зв'язку "Либідь" планують увести в експлуатацію до кінця 2017 р.

Українські підприємства в березні імпортували газ за середньою ціною $248,1/тис. куб. м - МЕРТ

"Укрзалізниця" вже призначила на Великдень 20 додаткових поїздів

За ремонтом автошляхів в Україні буде спостереження в режимі онлайн - Омелян

Глава ФДМ подав заяву про відставку і має намір повернутися в інвестбізнес

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Парты, письменные столы на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА