Події

19:02 10.04.2017

Британську версію журналу Vogue вперше в історії очолить чоловік

Головним редактором британської версії модного журналу Vogue вперше в історії став чоловік, видання очолить ганець Едвард Еннінфул, повідомляє в понеділок британська телерадіокорпорація Бі-бі-сі.

45-річний Е.Еннінфул почав свою кар'єру як модель у 16 років, переїхавши до Лондона з Гани. Через два роки він став наймолодшим в історії директором моди журналу i-D Magazine. Також він працював в італійському і американському виданнях Vogue.

Наразі обіймає посаду креативного директора і директора моди у виданні W Magazine.

Він почне виконувати свої обов'язки 1 серпня.

До нього головним редактор британського Vogue протягом 25 років була Александра Шульман. Вона оголосила про те, що залишає посаду, в січні.

ВАЖЛИВЕ

Головою правління Суспільного ТБ обраний екс-глава НТКУ Аласанія

Зміна глави НБУ не позначиться на курсі гривні - банкіри

Рішення Міжнародного суду ООН щодо забезпечувальних заходів у спорі між РФ і Україною буде оголошено 19 квітня

Двоє військових поранені в понеділок у зоні АТО

ФГВФО увів тимчасову адміністрацію у Фінбанк

ОСТАННЄ

Спостерігачі з Канади й Туреччини здійснять в Україні 10-14 квітня політ у рамках Договору з відкритого неба

Український супутник зв'язку "Либідь" планують увести в експлуатацію до кінця 2017 р.

Перевізники, що протестують проти корупції, перекрили бульвар Лесі Українки в Києві

Порошенко вручив "Зірку Героя" батькам загиблого в АТО оперного співака В.Сліпака

Українські підприємства в березні імпортували газ за середньою ціною $248,1/тис. куб. м - МЕРТ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
стоимость торшеров на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА