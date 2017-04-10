Британську версію журналу Vogue вперше в історії очолить чоловік

Головним редактором британської версії модного журналу Vogue вперше в історії став чоловік, видання очолить ганець Едвард Еннінфул, повідомляє в понеділок британська телерадіокорпорація Бі-бі-сі.

45-річний Е.Еннінфул почав свою кар'єру як модель у 16 років, переїхавши до Лондона з Гани. Через два роки він став наймолодшим в історії директором моди журналу i-D Magazine. Також він працював в італійському і американському виданнях Vogue.

Наразі обіймає посаду креативного директора і директора моди у виданні W Magazine.

Він почне виконувати свої обов'язки 1 серпня.

До нього головним редактор британського Vogue протягом 25 років була Александра Шульман. Вона оголосила про те, що залишає посаду, в січні.