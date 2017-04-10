Зміна глави НБУ не позначиться на курсі гривні - банкіри

Зміна глави Національного банку України (НБУ) не позначиться на курсі гривні й не призведе до зміни монетарної політики регулятора, вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"У короткостроковій перспективі зміна керівництва Національного банку не надто вплине на курс гривні. На сьогодні психологічні чинники, за рідкісним винятком, як правило, не позначаються на курсоформуванні. Позиції гривні тепер визначають макроекономічна ситуація та сезонні зміни. Справедливо зазначити, що багато в чому це заслуга регулятора, жорстка монетарна політика якого, власне, і дозволяє сьогодні мати цілком рівний і прогнозований валютний ринок в Україні", - сказала голова правління банку "Кредит Дніпро" Олена Малинська.

За її оцінкою, в найближчі дні визначальними і досить сприятливими факторами для курсу гривні будуть сезонність і економічна ситуація в країні. "Ніяких серйозних коливань і тим паче - девальваційних потрясінь ми не очікуємо, курс нацвалюти буде в тих самих межах, що і зараз - близько 27 грн/$1", - сказала банкір.

О.Малинська вважає, що у нового керівництва НБУ, швидше за все, буде власне бачення подальшого розвитку українського фінансового ринку, однак реформування фінансового ринку, розпочате командою Валерії Гонтаревої, триватиме.

"Думаю, нове керівництво не відмовиться від шляху модернізації, реформування та посилення банківського сектора. Точку неповернення (у глобальних зміна фінансового ринку) пройдено, тому реформи так чи інакше слід продовжити", - додала вона.

О.Малинська зазначила, що НБУ повністю переглянув політику валютного ринку, встановивши гнучке курсоутворення, почав наймасштабніше в історії української банківської системи очищення банківського сектора - близько 90 українських банків, які не спроможні виконувати вимоги регулятора, були виведені з ринку. Відбулися й перевірки банківських установ, посилено нормативи щодо капіталізації для чинних гравців фінсектора, прийнято вимоги щодо прозорості роботи банків - усі фінустанови розкрили свої структури власності.

Голова правління РВС Банку Владислав Кравець також вважає, що курс гривні не відреагує на відставку глави НБУ.

"Міжбанківський валютний ринок не відреагує на зміну глави НБУ, бо курс гривні формується за рахунок ринкових факторів. Крім того, підтримку курсу гривні надають фінансові ресурси, що надійшли в країну від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і міжнародних фінансових організацій", - сказав банкір .

За його оцінкою, під час зміни керівництва регулятора буде забезпечено послідовність і наступність його політики.

"НБУ може очолити один з членів нинішньої команди регулятора, що допоможе зберегти основну команду, яка здійснює реформи. Думаю, що такий варіант був би найбільш прийнятним і для МВФ", - сказав він.

Головний експерт відділу операцій на валютному і грошовому ринках ОТП Банку Нікіта Мишаков також вважає, що в найближчій перспективі курс гривні залишиться стабільним.

"Зміст сьогоднішньої заяви Валерії Гонтаревої давно не є новиною для учасників ринку. Відповідно, це не вплинуло на ринок. Ближчим часом основним чинником, що впливає на курс гривні, крім втручання регулятора, буде приплив валютного виторгу з боку експортерів аграрної продукції для забезпечення проведення сезонних робіт. До їх закінчення валютний ринок буде стабільним", - сказав він.