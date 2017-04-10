Головою правління Суспільного ТБ обраний екс-глава НТКУ Аласанія

Наглядова рада суспільного мовлення обрала новим головою правління ПАТ "Національна громадська телерадіокомпанія України" (НГТУ) екс-гендиректора Національної телекомпанії України (НТКУ) Зураба Аласанію.

Відповідне рішення наглядова рада ухвалила 10 квітня за підсумками голосування в другому турі конкурсу.

З.Аласанія набрав 10 голосів членів НС, тоді як його основний конкурент Олег Наливайко - глава Держкомтелерадіо, набрав у другому турі сім голосів "за".

За підсумками першого голосування обидва вони набрали по вісім голосів, ще один голос віддали Роману Вибрановському.

"Серед цінностей Суспільного ТБ - незалежність від Кабінету Міністрів, комерційних впливів і великого бізнесу, незалежність в редакційній і програмної політиках, формування штату та господарської діяльності. А також прагнення досягти повної фінансової незалежності від державних коштів", - сказав З.Аласанія під час презентації своєї стратегії.

За його словами, основною місією Суспільного ТБ стане захист свободи слова і надання достовірної збалансованої інформації про Україну та світ.

"Фактчекінг - наше все" – наголосив З.Аласанія.

Як повідомлялося, умовами конкурсу передбачено, що глава правління Суспільного ТБ має посадовий оклад в сумі 76,8 тис. грн плюс надбавки, доплати і премії на підставі рішень наглядової ради.

З переможцем конкурсу буде укладено угоду терміном на 4 роки з правом на повторне призначення на підставі конкурсу.

У конкурсі брали участь З.Аласанія, О.Наливайко, Р.Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко Олександр Зирін, Олександр Зорка, Марек Сієрант.

Як повідомлялося, гендиректор НТКУ З.Аласанія 1 листопада 2016 року заявив про подачу заяви про звільнення із займаної посади за власним бажанням з огляду на проблеми з бюджетом пісенного конкурсу "Євробачення-2017" і аналогічних складнощів з державним фінансуванням формованого в Україні на базі НТКУ Суспільного телебачення і значною психологічним навантаженням на увазі тиску з боку громадськості і політиків.

Кабмін призначив З.Аласанія генеральним директором НТКУ 26 березня 2014 року. Його кандидатуру запропонували представники медіа-спільноти.

З.Аласанія - журналіст, засновник і директор інформаційного агентства "МедіаПорт" (Харків).