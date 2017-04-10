Події

19:44 10.04.2017

Спостерігачі з Канади й Туреччини здійснять в Україні 10-14 квітня політ у рамках Договору з відкритого неба

Міжнародна спостережна місія Канади і Туреччини в понеділок, 10 квітня, прибула в Україну, де протягом тижня здійснить спостережний політ в рамках Договору з відкритого неба.

Як повідомляє Управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України, до складу місії увійшли 19 фахівців, які вже прибули на військовий майданчик аеропорту Бориспіль на літаку спостереження ВПС Туреччини.

З 10 до 14 квітня 2017 року Туреччина і Канада мають намір провести місію спостережного польоту в Україні за Договором з відкритого неба.

Українська сторона уточнює, що відповідно до положень Договору про відкрите небо маршрут руху верифікаторів над територією України буде узгоджено за добу до виконання спостережного польоту.

Як повідомляє управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, політ буде здійснено відповідно до затвердженого міністром оборони планом верифікаційної діяльності України за міжнародними договорами та угодами в галузі контролю над озброєнням в 2017 році і рішенням Консультативної комісії з відкритого неба про розподіл активних квот спостережних польотів на 2017 рік .

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