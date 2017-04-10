Події

23:01 10.04.2017

Microsoft і eBay вкладуть $ 1,4 млрд в найдорожчий індійський стартап

Індійська компанія в сфері інтернет-торгівлі Flipkart Group залучила фінансування в розмірі $ 1,4 млрд від групи інвесторів, в яку входять Microsoft Corp., eBay Inc. і Tencent Holdings Inc., повідомляє The Wall Street Journal.

В рамках залучення фінансування компанія була оцінена в $11,6 млрд, тоді як в 2015 році її вартість оцінювалася в $15 млрд. Не дивлячись на це, компанія залишилася найдорожчим індійським стартапом.

Flipkart була заснована в 2007 році двома колишніми співробітниками Amazon.

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