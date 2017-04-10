Події

23:08 10.04.2017

Восьмирічний хлопчик в Салехарді застряг головою в заметі на кілька годин

Восьмирічний хлопчик з Салехарда (РФ), який впав головою вниз в замет, не зміг з нього самостійно вибратися і був змушений провести в такому положенні кілька годин, отримав переохолодження.

Прес-служба УМВС у Ямало-Ненецькому автономному окрузі повідомляє, що близько 11-ї години вечора в поліцію звернулася місцева жителька, яка втратила восьмирічного сина. За словами жінки, дитина пішла гуляти і не повернувся.

Весь особовий склад відділу МВС приступив до пошуків дитини, поліція почала патрулювати вулиці і обстежити двори.

При перегляді записів з відеокамер біля магазину, розташованого недалеко від будинку хлопчика, вдалося встановити, що дитина зайшла за будинок, а назад вже не вийшла.

Поліцейські знайшли його в заметі за магазином. "Хлопчик впав в замет вниз головою, самостійно вибратися вже не міг", - йдеться в повідомленні.

Лікарі "швидкої допомоги" діагностували у дитини переохолодження, зараз він знаходиться на стаціонарному лікуванні, його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

У прес-службі УМВС по ЯНАО агентству "Інтерфакс" уточнили, що операція з порятунку хлопчика завершилася о третій годині ночі, тобто він провів в заметі кілька годин. Оскільки місце за магазином безлюдне, дитини ніхто не бачив і не чув.

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