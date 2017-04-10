Туреччина може залишитися без туристів з РФ

Російські авіакомпанії сповіщені про можливе припинення чартерних рейсів з Туреччиною, повідомив "Інтерфаксу" інформоване джерело.

"Отримано попередження про можливість тимчасового припинення виконання чартерних рейсів російських авіакомпаній в аеропорти Туреччини", - сказало джерело.

Відповідне повідомлення було розіслано авіакомпаніям за підписом заступника голови Федерального агентства повітряного транспорту РФ, стверджує ще один співрозмовник агентства в авіаційній галузі. За його словами, відомство вказує на "складну внутрішньополітичну ситуацію" в Туреччині. Перевізникам рекомендовано вжити заходів при плануванні існуючих чартерних програм.

Як заявила порталу "Інтерфакс" прес-секретар Російського союзу туріндустрії (РСТ) Ірина Тюріна, можлива зупинка чартерних програм до Туреччини призведе до того, що без відпочинку можуть залишитися мільйони туристів, що вже оплатили тури.

"Дуже хочеться вірити, що зупинки чартерних програм не буде, тому що постраждають, в першу чергу, туристи. За всіма даними - і у туроператорів, і в системах онлайн-замовлень - Туреччина зараз явний лідер з продажу турів", - заявила Тюріна.

Вона пояснила, що в акції раннього бронювання на цьому напрямку показали зростання попиту в 4-5 разів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Всі тури вже оплачені, і зупинка чартерів створить вкрай складну ситуацію.

"Це буде, грубо кажучи, безпрецедентний облом для мільйонів туристів, навіть гірше, ніж закриття Туреччини в 2015 році - тоді напрямок закрили в кінці листопада, потік уже закінчився, сезон був практично завершений. А зараз напередодні високого сезону. І зупинка чартерів - це крах надії для людей, які навіть в умовах економічної кризи вирішили вивезти дітей на відпочинок, тим більше що Туреччина дає дуже доступні ціни ", - повідомила Тюріна.

З кінця листопада 2015 року до 28 серпня 2016 авіасполучення між Росією і Туреччиною було обмежено: авіакомпанії двох країн виконували тільки регулярні рейси, тоді як чартерні були заборонені. Це була одна з заходів санкцій, прийнятих Москвою після інциденту з російським бомбардувальником Су-24, збитим ВПС Туреччини 24 листопада 2015 року.