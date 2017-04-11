У зв'язку з заміною колій буде змінено графік роботи трамваїв №№ 1,3,18 і автобусного маршруту № 1Т

На час заміни колій на перетині вулиць Старовокзальної та Жилянської у Києві буде закрито рух трамваїв №№ 1,3,18 і автобуса № 1Т з 11 по 13 квітня, повідомили в Комунальному підприємстві "Київпастранс".

"У зв'язку з проведенням робіт по заміні шляхів на перетині вул. Старовокзальної і вул. Жилянській в обох напрямках руху 11,12,13 квітня 2017р з 22.30 до 6.00 рух трамваїв маршрутів №№ 1,3,18 і автобусного маршруту № 1Т" Михайлівська Борщагівка - ст. Ромена Роллана "закривається", - йдеться в повідомленні на сайті підприємства в понеділок.

Розклад руху громадського наземного транспорту, на час ремонтних робіт, розміщено на сайті КП "Київпастранс".