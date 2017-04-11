Події

01:26 11.04.2017

Мей і Трамп спробують переконати Москву розірвати союз з Асадом

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови обговорили візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Москву, який, на думку лідерів двох країн, допоможе "домогтися прогресу" у врегулюванні ситуації в Сирії

"Вони погодилися, що візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Москву на цьому тижні надає можливість домогтися прогресу в пошуках рішення, яке призведе до стійкого політичного врегулювання (в Сирії - ІФ)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті британського прем'єра. У ньому наголошується, що американський лідер "подякував прем'єр-міністру за її підтримку в зв'язку з військовими діями США минулого тижня проти режиму Асада".

"Прем'єр-міністр і президент погодилися з тим, що тепер існує унікальна можливість, щоб переконати Росію в тому, що її союз з Асадом вже не в її стратегічні інтереси", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, Мей і Трамп "обговорили в цілому ситуацію на Близькому Сході, в тому числі загрозу в регіоні, що виходить від Ірану". "Прем'єр-міністр і президент також підкреслили важливість міжнародної спільноти, включаючи Китай, в чиненні тиску на Північну Корею з метою стримування загрози, яку КНДР створює", - йдеться в повідомленні.

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