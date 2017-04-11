За минулу добу бойовики 64 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, п'ятьох військовослужбовців поранено

За минулу добу бойовики 64 рази відкривали вогонь по українських позиціях в зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок чого поранено п'ятьох військовослужбовців Збройних сил України, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції Збройних сил України... П'ятеро військовослужбовців сил АТО мають поранення", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Фейсбук у вівторок вранці.

На маріупольському напрямку по захисниках Водяного бойовики відкривали вогонь з 122-мм артилерії, мінометів калібру 120-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП. Захисників Новотроїцького обстрілювали з мінометів калібру 120 мм і гранатометів. По опорних пунктах поблизу Березової, Мар'їнки і Красногорівки били з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів. По позиціях в районі Гнутового і Гранітного стріляли з протитанкових гранатометів. За захисниках Гнутового і Талаківки бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і з озброєння БМП. Морських піхотинців ЗСУ під Широкиним обстрілювали зі стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки активізувався снайпер бойовиків.

На донецькому напрямку по захисниках шахти "Бутовка" били міномети калібру 120 мм і кулемети великих калібрів. Захисників Авдіївки і Опитного бойовики накривали вогнем 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Зайцевого, Пісків і Луганського стріляли з гранатометів і кулеметів великих калібрів, а українські позиції в районі Кам'янки обстріляли з кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку захисників Кримського та Катеринівки противник обстрілював з мінометів калібру 82-мм, по захисниках Валуйського, Станиці Луганської і селища Донець стріляли з гранатометів. Опорні пункти в районі Лобачова обстрілювали зі стрілецької зброї.