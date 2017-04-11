Події

09:42 11.04.2017

За минулу добу бойовики 64 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, п'ятьох військовослужбовців поранено

За минулу добу бойовики 64 рази відкривали вогонь по українських позиціях в зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок чого поранено п'ятьох військовослужбовців Збройних сил України, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції Збройних сил України... П'ятеро військовослужбовців сил АТО мають поранення", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Фейсбук у вівторок вранці.

На маріупольському напрямку по захисниках Водяного бойовики відкривали вогонь з 122-мм артилерії, мінометів калібру 120-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП. Захисників Новотроїцького обстрілювали з мінометів калібру 120 мм і гранатометів. По опорних пунктах поблизу Березової, Мар'їнки і Красногорівки били з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів. По позиціях в районі Гнутового і Гранітного стріляли з протитанкових гранатометів. За захисниках Гнутового і Талаківки бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і з озброєння БМП. Морських піхотинців ЗСУ під Широкиним обстрілювали зі стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки активізувався снайпер бойовиків.

На донецькому напрямку по захисниках шахти "Бутовка" били міномети калібру 120 мм і кулемети великих калібрів. Захисників Авдіївки і Опитного бойовики накривали вогнем 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Зайцевого, Пісків і Луганського стріляли з гранатометів і кулеметів великих калібрів, а українські позиції в районі Кам'янки обстріляли з кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку захисників Кримського та Катеринівки противник обстрілював з мінометів калібру 82-мм, по захисниках Валуйського, Станиці Луганської і селища Донець стріляли з гранатометів. Опорні пункти в районі Лобачова обстрілювали зі стрілецької зброї.

ВАЖЛИВЕ

Головою правління Суспільного ТБ обраний екс-глава НТКУ Аласанія

Зміна глави НБУ не позначиться на курсі гривні - банкіри

Рішення Міжнародного суду ООН щодо забезпечувальних заходів у спорі між РФ і Україною буде оголошено 19 квітня

Двоє військових поранені в понеділок у зоні АТО

ФГВФО увів тимчасову адміністрацію у Фінбанк

ОСТАННЄ

Поліція встановлює причини вибуху на вулиці Володимирській у Києві, пошкоджено вікна і фасад двох приміщень

Мей і Трамп спробують переконати Москву розірвати союз з Асадом

У зв'язку з заміною колій буде змінено графік роботи трамваїв №№ 1,3,18 і автобусного маршруту № 1Т

США заявили про обізнаність РФ про підготовку хіматакі в Сирії

Туреччина може залишитися без туристів з РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5773.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА