Поліція встановлює причини вибуху на вулиці Володимирській у Києві, пошкоджено вікна і фасад двох приміщень

Невідомі вночі кинули предмет біля офісного приміщення на вул. Володимирській у Києві, стався вибух, ніхто не постраждав, є пошкодження приміщень, повідомила речник ГУ Національної поліції в Києві Оксана Блищик.

"До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що біля офісного приміщення невідомі кинули предмет, який вибухнув. У результаті пошкоджено вікна і фасади двох будинків і припаркований поруч автомобіль... Це сталося на вул. Володимирській близько опівночі... Постраждалих у результаті вибуху немає", - написала вона на сторінці в Фейсбук.

Слідчо-оперативна група і вибухотехніки під час обстеження території виявили деформовані фрагменти вибухового пристрою, які відправили на експертизу.

Співробітники поліції відпрацювали територію з метою виявлення камер відеоспостереження, а також підготували запити на вилучення їхніх записів. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Відомості про подію внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляє сайт tsn.ua, в будівлі, біля якої стався вибух, розташовані офіси, а на першому поверсі - кілька ресторанів. Вибух стався надворі, біля ресторану, який зараз на реконструкції. Крім того, від вибуху пошкоджені вікна в Інституті археології, постраждали припарковані поруч автомобілі.