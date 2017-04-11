ЄБРР: Затримка з реформуванням "Нафтогазу" і відставка його наглядової ради похитне міжнародну довіру до України

Затримка з реформуванням НАК "Нафтогаз України" і відставка незалежних членів його наглядової ради похитне міжнародну довіру до наміру української влади провести реформу серед ключових підприємств державної власності, а також ускладнить можливість подальшої існуючої фінансової підтримки.

Про це йдеться в листі президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті на адресу президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, текст якого є в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Я розумію, що після низки неприємних подій незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" планують скласти свої повноваження. Якщо таке станеться, то це буде не тільки нищівним ударом по "Нафтогазу" в той час, коли реформи почали вкорінюватися, а й похитне міжнародну довіру до намірів вашого уряду реформувати і реструктуризувати "Нафтогаз" та інші ключові державні підприємства ", - йдеться в документі.

С.Чакрабарті в своєму листі висловив побоювання, що розпочата реформа ринку газу і корпоративного управління НАК, відповідно до підписаного між урядом України та ЄБРР плану дій, може провалитися, якщо українська влада не вживатиме в найближчі дні необхідних заходів.

Зокрема, проект політики державної власності для "Нафтогазу" досі містить положення, що суперечать духу реформи корпоративного управління, що може перешкодити здійсненню намірів про незалежність і захисту компанії від непотрібного політичного втручання.

"Це треба виправити до затвердження політики державної власності. "Нафтогаз" також має стати обличчям приватного права, про що було домовлено спочатку. Тому прошу вас зробити все необхідне, щоб запровадити новий статут "Нафтогазу" і допоміжне законодавство до кінця цього місяця", - зазначив президент найбільшого фінансового інвестора в Україні.

С.Чакрабарті також вважає, що останні зміни в закон України "Про запобігання корупції" безпідставно поширюють на чинних і потенційних членів наглядових рад державних підприємств обов'язки з розкриття фінансової інформації, що застосовуються до українських держслужбовців. Це відлякує претендентів з міжнародним досвідом від представлення своїх кандидатур на ці посади, через що Україна недоотримає необхідних кваліфікованих послуг з трансформації та організації належного управління в держпідприємствах.

Крім того, президент ЄБРР закликав вжити тимчасових заходів для забезпечення належного фінансового стану "Нафтогазу" протягом перехідного періоду до повної лібералізації газового ринку країни.

За його словами, слід зробити термінові кроки в трьох основних напрямках: відкриття ринку, реформа системи житлово-комунальних субсидій та реформування спеціальних обов'язків учасників ринку газу.

Зокрема, необхідно завершити впровадження допоміжного законодавства і відкрити ринок газу, як це передбачено в плані реалізації реформи газового сектора, прийнятому в 2015 році.

Також необхідно почати реформу системи житлово-комунальних субсидій, щоб поліпшити фінансову дисципліну, реструктуризувати борги ТКЕ і монетизувати субсидії на рівні комунальних підприємств, що надзвичайно важливо для фінансової життєздатності газового та енергетичного сектора.

При цьому продовження спеціальних обов'язків в газовому секторі на період після 1 квітня 2017 роки без просування в напрямку лібералізації ринку і реформи субсидій може негативно позначитися на фінансовому стані "Нафтогазу", оскільки можлива подвійна виплата дивідендів на рівні дочірніх і материнської компаній ще сильніше вдарить по фінансам компанії.

"ЄБРР і далі надає "Нафтогазу" фінансову і технічну допомогу, щоб допомогти Україні забезпечити поставки газу, диверсифікувати транзитні маршрути і модернізувати мережу трубопроводів. Щоб зберегти ці досягнення, слід повністю і своєчасно виконувати обов'язки, про які домовилися Україна і ЄБРР", - резюмується в документі.