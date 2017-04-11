Події

09:53 11.04.2017

У пунктах пропуску на кордоні з ЄС відбувається оптимізація прикордонно-митних процедур

У міжнародних пунктах пропуску на кордоні з Європейським союзом здійснюється оптимізація прикордонно-митних процедур та усунення передумов до протиправної діяльності, повідомили в Державній прикордонній службі України.

"Прогнозуючи можливе збільшення кількості автотранспорту в пунктах пропуску через кордон у весняно-літній період, Державна прикордонна служба України вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити безпеку і комфорт осіб, які перетинають державний кордон. В основі цієї роботи - пошук рішень для ритмічної роботи пунктів пропуску, оптимізація прикордонно-митних процедур та усунення передумов до протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні прес-служби на сайті відомства.

Заходи проводяться як власними силами, так і у взаємодії з громадськістю, органами державної влади, місцевого самоврядування, транспортними компаніями, іншими силовими структурами та правоохоронними органами суміжних держав. Також з ініціативи Держприкордонслужби постійно проводяться спільні наради.

Всього на кордоні з ЄС функціонує 18 міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення, більшість з яких знаходиться на кордоні з Польщею і Угорщиною.

Кількість осіб і транспортних засобів значно перевищує проектні спроможності пунктів пропуску. На окремих напрямках добові показники вдвічі більше за проектні, а напередодні святкових днів - мають пікові значення. Реконструкція окремих пунктів пропуску також не дозволяє кардинально збільшити їх пропускну спроможність.

Найбільше навантаження відзначається на польській ділянці, де щорічно кількість автомобілів збільшується на 400-700 тис., переважно це легкові автомобілі. Так, у 2013 р. ця кількість становила 6 млн автомобілів, а в 2016р - 12,3 млн.

З ініціативи Держприкордонслужби введено експеримент щодо розмежування смуг руху транспорту перед ПП "Рава-Руська" та "Краковець". Він передбачає відділення напрямків для транспортних засобів з українською та іноземною реєстрацією, що прямують з України. Найближчим часом експеримент також почнеться і в ПП "Ягодин".

Разом з тим, розроблені нові технологічні принципи контролю - принцип однієї зупинки автомобіля, контроль громадян без їх виходу з транспортних засобів, поєднання зон прикордонного та митного контролю, виключення дублювання функцій і т. П. Після апробації планується їх широке впровадження в більшості пунктів пропуску, передусім на кордоні з Польщею.

Крім того, в разі виникнення черг прикордонники оперативно вживають заходів відповідно до своєї компетенції, зокрема, виставляють додаткові прикордонні наряди для підтримання режиму та правопорядку, здійснюється перенаправлення потоків в інші пункти пропуску, за рахунок резервів розгортаються додаткові робочі місця. Також на відомчому сайті створена інтерактивна карта з онлайн-інформацією про завантаженість пунктів пропуску. Для впорядкування руху транспорту перед пунктами пропуску запроваджено механізм взаємодії з Нацполіцією.

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" у 2016 р. отримав чистий прибуток 26,5 млрд грн

Бойовики обстрілюють Мар'їнку, учнів однієї зі шкіл евакуювали в укриття

В Одесі горів причал, вогонь знищив 15 приватних будинків - ДСНС

ЄБРР: Затримка з реформуванням "Нафтогазу" і відставка його наглядової ради похитне міжнародну довіру до України

За минулу добу бойовики 64 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, п'ятьох військовослужбовців поранено

ОСТАННЄ

Поліція встановлює причини вибуху на вулиці Володимирській у Києві, пошкоджено вікна і фасад двох приміщень

Мей і Трамп спробують переконати Москву розірвати союз з Асадом

У зв'язку з заміною колій буде змінено графік роботи трамваїв №№ 1,3,18 і автобусного маршруту № 1Т

США заявили про обізнаність РФ про підготовку хіматакі в Сирії

Туреччина може залишитися без туристів з РФ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на письменные столы на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА