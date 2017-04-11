У пунктах пропуску на кордоні з ЄС відбувається оптимізація прикордонно-митних процедур

У міжнародних пунктах пропуску на кордоні з Європейським союзом здійснюється оптимізація прикордонно-митних процедур та усунення передумов до протиправної діяльності, повідомили в Державній прикордонній службі України.

"Прогнозуючи можливе збільшення кількості автотранспорту в пунктах пропуску через кордон у весняно-літній період, Державна прикордонна служба України вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити безпеку і комфорт осіб, які перетинають державний кордон. В основі цієї роботи - пошук рішень для ритмічної роботи пунктів пропуску, оптимізація прикордонно-митних процедур та усунення передумов до протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні прес-служби на сайті відомства.

Заходи проводяться як власними силами, так і у взаємодії з громадськістю, органами державної влади, місцевого самоврядування, транспортними компаніями, іншими силовими структурами та правоохоронними органами суміжних держав. Також з ініціативи Держприкордонслужби постійно проводяться спільні наради.

Всього на кордоні з ЄС функціонує 18 міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення, більшість з яких знаходиться на кордоні з Польщею і Угорщиною.

Кількість осіб і транспортних засобів значно перевищує проектні спроможності пунктів пропуску. На окремих напрямках добові показники вдвічі більше за проектні, а напередодні святкових днів - мають пікові значення. Реконструкція окремих пунктів пропуску також не дозволяє кардинально збільшити їх пропускну спроможність.

Найбільше навантаження відзначається на польській ділянці, де щорічно кількість автомобілів збільшується на 400-700 тис., переважно це легкові автомобілі. Так, у 2013 р. ця кількість становила 6 млн автомобілів, а в 2016р - 12,3 млн.

З ініціативи Держприкордонслужби введено експеримент щодо розмежування смуг руху транспорту перед ПП "Рава-Руська" та "Краковець". Він передбачає відділення напрямків для транспортних засобів з українською та іноземною реєстрацією, що прямують з України. Найближчим часом експеримент також почнеться і в ПП "Ягодин".

Разом з тим, розроблені нові технологічні принципи контролю - принцип однієї зупинки автомобіля, контроль громадян без їх виходу з транспортних засобів, поєднання зон прикордонного та митного контролю, виключення дублювання функцій і т. П. Після апробації планується їх широке впровадження в більшості пунктів пропуску, передусім на кордоні з Польщею.

Крім того, в разі виникнення черг прикордонники оперативно вживають заходів відповідно до своєї компетенції, зокрема, виставляють додаткові прикордонні наряди для підтримання режиму та правопорядку, здійснюється перенаправлення потоків в інші пункти пропуску, за рахунок резервів розгортаються додаткові робочі місця. Також на відомчому сайті створена інтерактивна карта з онлайн-інформацією про завантаженість пунктів пропуску. Для впорядкування руху транспорту перед пунктами пропуску запроваджено механізм взаємодії з Нацполіцією.