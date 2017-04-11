В Одесі горів причал, вогонь знищив 15 приватних будинків - ДСНС

Пожежа виникла на причалі в Одесі вранці, вогонь знищив 15 приватних будинків на площі 1000 кв.м, постраждала одна людина. Наразі пожежу ліквідовано, повідомляється на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що складність у боротьбі з вогнем становила щільність забудови і відсутність під'їздів до моря для забору води. На місці було організовано забір води за допомогою мотопомп.

Рятувальники виявили потерпілого, який під час самостійного гасіння пожежі дістав опіків рук.

О 7.00 пожежу локалізовано і ліквідовано.

"У результаті пожежі вогнем знищено 15 дерев'яних і металопластикових приватних будинків. Причина виникнення пожежі встановлюється", - підкреслює прес-служба ДСНС.