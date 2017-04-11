"Нафтогаз" у 2016 р. отримав чистий прибуток 26,5 млрд грн

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" як окрема юридична особа в 2016 році отримала чистий прибуток у розмірі 26 млрд 528,989 млн грн проти чистого збитку 27 млрд 749,272 млн грн у 2015 р.

Згідно з аудованою фінансової звітності "Нафтогазу України", оприлюдненій на сайті компанії, його чистий дохід в минулому році зріс на 43,1% (на 48 млрд 621,156 млн грн) порівняно з 2015 роком - до 161 млрд 382,827 млн грн, валовий прибуток - в 3,6 раза (на 32 млрд 571,269 млн грн), до 45 млрд 105,429 млн грн.

У прес-службі НАК зазначили, що найбільш прибутковим сегментом діяльності "Нафтогазу України" в минулому році був транзит природного газу, за рахунок чого було отримано прибуток 28,7 млрд грн, а від участі в капіталі підприємств групи було отримано 2,4 млрд грн прибутку .

Компанія отримала збиток від оптової торгівлі газом в розмірі 2,9 млрд грн. Зокрема 40% цього збитку обумовлено реалізацією газу споживачам, які підпадають під дію встановлених Кабміном спеціальних обов'язків.

Ще 1,7 млрд грн збитків принесли інші витрати, зменшені на інші доходи. До цієї суми входять забезпечення під судові справи, втрати від курсових різниць, доходи із залишків на рахунках та інші нарахування.

Порівняно з 2015 роком, доходи від транзиту природного газу в 2016 році зросли на 34,7% (на 7,4 млрд грн) через збільшення обсягу транзиту на 22,5% (на 15,1 млрд куб м) і девальвації національної валюти.

Зменшення збитків від оптової торгівлі природним газом (2,9 млрд грн проти 42,4 млрд грн в 2015 році) стало наслідком реформування ринку природного газу.

Відповідно до прес-релізу, за результатами 2016 року компанія планує виплатити державі дивіденди в розмірі 13,3 млрд грн (50% прибутку 2016 року). Крім того, планується виплатити 2,4 млрд грн авансового платежу з податку на прибуток.

Ці пропозиції були підтримані наглядовою радою "Нафтогазу" і будуть подані на розгляд Кабінету Міністрів України, але остаточне рішення щодо розміру дивідендів буде ухвалено урядом до 30 квітня 2017 року.

Крім того, протягом 2016 року НАК як окрему юридичну особу заплатила в бюджет податків та інших обов'язкових платежів на суму 16,3 млрд грн і став другим за розміром платником податків в Україні після входить до групи ПАТ "Укргазвидобування". При цьому вперше за останні 10 років компанія не отримувала бюджетного фінансування: у 2015 році "Нафтогаз України" заплатив 17,9 млрд грн податків, але при цьому отримав з бюджету 29,7 млрд грн.

"Ризиком для ліквідності "Нафтогазу" і його можливості здійснювати виплати залишається неприйняття законодавчих актів і рішень, які передбачені в урядовому плані дій щодо реформи корпоративного управління в НАК. Оскільки кредитні лінії, залучені "Нафтогазом" у міжнародних фінансових організацій, безпосередньо пов'язані з реалізацією реформи корпоративного управління, будь-які порушення у виконанні затверджених планів можуть призвести до скасування кредитних ліній і вимоги миттєвого повернення з коштів з боку кредиторів ", - резюмується в прес-релізі.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.