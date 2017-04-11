Кабмін має намір запропонувати ВР скасувати оподаткування пенсій з 1 жовтня - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що уряд запропонує парламенту скасувати оподаткування пенсій для пенсіонерів, які працюють, від 1 жовтня.

"Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо скасувати оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів", - сказав він у вівторок в Києві на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду.

При цьому прем'єр наголосив, що єдине необхідне для цього - підтримка українського парламенту.