З 1 жовтня пенсії буде підвищено 5,6 млн пенсіонерів на 200-1000 грн

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує, що з 1 жовтня пенсії для українців буде збільшено на 200-1000 грн.

"Ми осучаснимо пенсії для 5,6 млн українських громадян. Приблизно 1,308 млн українських громадян отримають підвищення пенсій до 200 грн, 1,208 млн отримають підвищення пенсій за сьогоднішніх цін від 200 до 500 грн щомісяця, майже 2 млн українських громадян отримають підвищення пенсій від 500 до 1 тис. грн на місяць", - сказав В.Гройсман у вівторок у Києві на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду.

Він додав, що ще 1,1 млн отримають підвищення пенсій на понад 1 тис. Грн.

"Осучаснення пенсії буде повністю пов'язане з тим, які внески ми з вами платили. Це повинна бути абсолютно справедлива, солідарна система. Ми порахували і зменшення дефіциту пенсійної системи в цьому році, і можу сказати, що наші прогнози показують, що виконати ці всі завдання ми можемо за рахунок усіх цих механізмів ", - розповів прем'єр.

Він зазначив, що в пенсійній реформі, яку уряд пропонуватиме парламенту, "немає жодного параметра щодо підвищення пенсійного віку".

"Ми знайшли інші механізми й інструменти, більш справедливі, які в своїй довгостроковій перспективі побудують соціально справедливу пенсійну систему... Точно можу вам сказати: коштів вистачить. Дефіцит ми можемо побороти", - підсумував В.Гройсман.

Таким чином, за словами прем'єра, після прийняття Верховною Радою закону про зміни пенсійної системи, 1 жовтня українські громадяни "без будь-яких додаткових позик або чогось іншого, отримають підвищення пенсій і з 12 млн 9 млн громадян отримають підвищення пенсій".