Громадянин Узбекистану зізнався в скоєнні теракту в Стокгольмі

Громадянин Узбекистану Рахмат Акилов в ході слухань в окружному суді Стокгольма зізнався в скоєнні теракту в шведській столиці 7 квітня, повідомив у вівторок шведський телеканал SVT.

"Він зізнався у скоєнні терористичного злочину", - сказав адвокат Акилова.

Раніше голова місцевої поліції Ден Еліассон повідомив, що правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні ряд доказів причетності підозрюваного.

"Що стосується розслідування, я впевнений в тому, що ми затримали саме ту людину, яка була за кермом вантажівки (використовувався для нападу - ІФ)", - заявив Еліассон.

Як повідомляє The Local, правоохоронні органи Швеції підозрюють, що 39-річний Акилов симпатизував джихадистам. У Швеції він працював будівельником. Акилов звертався за наданням йому посвідки на постійне проживання в країні, але йому було відмовлено.

Раніше голова поліції безпеки Швеції Андрес Торнберг повідомляв, що в минулому році в правоохоронні органи надходили дані про Акілову, проте вони не мали відношення до екстремізму і були, за його словами, "другорядного характеру".

Минулої п'ятниці в центрі Стокгольма терорист на вантажному автомобілі скоїв навмисний наїзд на пішоходів в центрі Стокгольма. В результаті атаки четверо людей загинули, 15 отримали поранення. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен назвав інцидент терактом.