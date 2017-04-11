Населення Японії до 2065 року зменшиться на 31%

Населення Японії буде скорочуватися, і недавнє підвищення народжуваності не змінить ситуацію, йдеться в прогнозі Національного інституту населення і соціального захисту.

За прогнозом, до 2065 в країні буде проживати 88 млн чоловік, а до 2115 року їх кількість впаде до 51 млн. В даний час в Японії живуть 127 млн ​​чоловік, таким чином, кількість жителів країни скоротиться на 31% до 2065 і на 60% до 2115 році.

Інститут публікує подібні оцінки кожні п'ять лет.Свежіе дані говорять про те, що зниження чисельності населення викличе трансформацію Японії, якщо вона не прийме широкомасштабну програму імміграції, з огляду на тривалий період низького рівня народжуваності, що почався в 1960-х роках, пише The Financial Times.

У той же час останнє дослідження вказує на трохи повільніші темпи скорочення чисельності населення, ніж передбачалося раніше, оскільки жінки у віці від 30 до 40 років стали мати більше дітей.

"В результаті ми очікуємо, що населення в 2065 становитиме 88 млн осіб у порівнянні з попереднім прогнозом в 81 млн чоловік, а роком, коли чисельність жителів опуститься нижче 100 млн чоловік, стане 2053 рік, а не 2048 рік", - повідомляється в звіті інституту.

Коефіцієнт народжуваності зараз становить 1,44 дитини на одну жінку, в той час як п'ять років тому він був нижче - 1,35. Для природного відтворення населення цей показник повинен складати близько 2,1.

Недавній пік народжуваності не триватиме довго, вважають дослідники. Для його підтримки уряд повинен надати батькам можливості для поєднання роботи та сім'ї, а також поліпшити умови догляду за дітьми.

Прем'єр-міністр Сіндзо Абе раніше заявляв, що метою є коефіцієнт народжуваності в 1,8. Якщо він буде досягнутий, то в 2065 населення Японії буде незначно перевищувати 100 млн, прогнозує інститут.

Згідно базової оцінки, через 50 років жителі країни старше 65 років становитимуть 38,4% населення в порівнянні з 27,3% в даний час.

Інститут виходить з припущення, що рівень чистої імміграції залишатиметься близьким до нинішніх 50 тис. Осіб на рік. Для стабілізації чисельності населення приплив людей в країну повинен перевищувати 500 тис.