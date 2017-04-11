Події

12:15 11.04.2017

Гройсман розкритикував ініціаторів торгової блокади Донбасу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що ініціатива торгової блокади Донбасу була в інтересах РФ.

"Ми повинні називати речі своїми іменами: блокада, яка стосувалася заборони доступу України до власних надр - я її називаю економічною та енергетичною, - була в інтересах Російської Федерації. Вважаю, що це ще одна якісна спецоперація ворога на нашій території", - сказав він у вівторок в Києві на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду.

За словами В.Гройсмана, той, хто планував це, хто був лідером цієї блокади, "абсолютно чітко підігрував росіянам".

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