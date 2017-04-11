Україна має намір відмовитися від енергетичного вугілля з РФ, але заборони на імпорт поки що немає - прем'єр

Україна в умовах припинення постачання антрациту з неконтрольованих територій в зоні АТО скоротить споживання цього енергетичного вугілля і покриє його дефіцит диверсифікованими імпортними поставками, відмовившись від такого завезення вугілля з Росії, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Безумовно, нам необхідно кут, якого бракує, закуповувати в різних країнах. Хочу наголосити, що я прибічник того, щоб закуповувати в США, Австралії... – тобто, в інших країнах, а не в агресора", – сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок.

"Поки ще постанови (про заборону імпорту антрациту з Росії – ІФ) немає, але я вважаю, що для нас дуже важливо диверсифікувати і жодним чином не постачати з Російської Федерації", – додав прем'єр.

Прем'єр нагадав, що Україні вдалося повністю відмовитися від російського газу. "501 день жодної краплі російського газу українська держава не отримує", – наголосив В. Гройсман.

Голова уряду зазначив, що паралельно завдяки модернізації двох блоків Зміївської ТЕС у цьому році з переведення їх з антрациту на газове вугілля потребу в ньому буде знижено. Прем'єр додав, що така ж модернізація вартістю 1 млрд грн буде здійснена і на Трипільській ТЕС.

В. Гройсман зазначив, що скорочення споживання антрациту буде досягнуто за рахунок нарощування частки вироблення електроенергетики на АЕС і на гідроелектростанціях.

Як повідомлялося, 15 березня Рада національної безпеки і оборони вирішила тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на Донбасі.

Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив про те, що українське вугілля, що видобувається в шахтах на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької і Луганської областей, почали відправляти до Росії.

Глава Міненерговугілля Ігор Насалик 23 березня заявив, що Кабінет Міністрів має намір заборонити імпорт вугілля з РФ. "Проект постанови наразі готується. Рішення буде прийнято", - сказав міністр.