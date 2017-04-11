Події

12:45 11.04.2017

РФ рано чи пізно виплатить Україні компенсацію за окупацію, переконаний Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що РФ виплатить компенсацію Україні за окупацію територій, як свого часу це змушена була зробити Німеччина за підсумками Другої світової війни.

"Це не тільки окупована частина Донбасу, а й Крим, коли росіяни зайшли і, фактично, все те, що належить українським громадянам, в один момент вкрали для власних потреб. Розумію, що це (повернення земель, надр, підприємств України - ІФ) не завтра, але я точно знаю, що як Німеччина виплачувала постраждалим країнам, так і Росія буде виплачувати Україні, і всім іншим країнам, яким завдає шкоди ", - сказав В.Гройсман на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду у вівторок в Києві.

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