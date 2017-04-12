Події

10:30 12.04.2017

Онлайн-трансляція прес-конференції на тему "Стратегічне лідерство: сектор безпеки та оборони України"

У середу, 12 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Стратегічне лідерство: сектор безпеки та оборони України" з приводу старту стратегічної програми для державних управлінців вищого рівня сектора безпеки та оборони, розробленої Києво-Могилянською бізнес-школою в партнерстві з урядами Великої Британії, Канади та Офісом зв'язку НАТО в Україні. Учасники: керівник "Школи стратегій" Києво-Могилянської бізнес-школи, керівник програми "Стратегічне лідерство: сектор безпеки та оборони України" Гелена Саврук; повірений у справах посла Великої Британії в Україні Хелен Фазей; спеціальний радник з питань оборони (Велика Британія) в Україні Філ Джонс; заступник директора Офісу зв'язку НАТО в Україні Марк Опгенорт (вул. Рейтарська, 8/5а). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 903-00-59 (Роман Палюх).

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