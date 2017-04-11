Події

12:55 11.04.2017

У ЗСУ констатують зниження в I кв. кількості злочинів, скоєних військовими

Кількість інцидентів та злочинів, скоєних українськими військовими, за три місяці 2017 року знизилася на 23%, повідомив начальник Військової служби правопорядку (ВСП) у Збройних силах України Ігор Криштун.

"Завдяки спільній роботі всіх частин військового управління знизилася порівняно з аналогічним періодом у 2016 році) на 23% загальна кількість інцидентів та злочинів, також знизилася на 37% кількість небойових і незворотних втрат", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

І. Криштун також зазначив, що з початку АТО військовослужбовці ВСП розшукали близько 80% військових, які самовільно залишили військові частини чи місця служби.

Розповідаючи про роботу із запобігання незаконного вивезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин із зони АТО, начальник ВСП зазначив, що у поточному році за порушення такого роду вже розпочато 65 кримінальних проваджень.

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