Події

13:15 11.04.2017

Гройсман пропонує у разі програшу "Нафтогазу" в Стокгольмі замість грошей віддати "Газпрому" Тимошенко

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує у разі програшу України у Стокгольмському арбітражі передати "Газпрому" екс-прем'єра України Юлію Тимошенко, яка підписала відповідний газовий контракт.

"Якщо ми виграємо, буде відновлено справедливість відносно України. Якщо, не дай бог, буде інше рішення суду, - це десятки мільярдів доларів, які, на мій погляд, не можуть бути пред'явлені, адже це наслідки підписання контракту Тимошенко... Доведеться передати Тимошенко замість грошей: якщо вона підписала, нехай вона і несе відповідальність, чому за це повинні платити українські громадяни? Іншого варіанту немає", - сказав В. Гройсман на прес-конференції за підсумками року діяльності уряду у вівторок у Києві.

Як повідомлялося, "Газпром" в червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за наданий у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери або плати". Зі свого боку "Нафтогаз України" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат та скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позови.

Винесення рішення арбітрами за контрактом на постачання газу запалановано в квітні 2017 року.

7 квітня голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що остання інформація з Стокгольмського арбітражу оптимістична для української сторони: "Ми останнім часом отримуємо багато інформації вже від трибуналу щодо можливих термінів і результатів. Ми стаємо більш оптимістичними, ніж ми були до цього".

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