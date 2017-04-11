Гройсман заперечує загрозу незалежності наглядової ради "Нафтогазу", очікує прискорення реформування НАК

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заперечує загрозу втрати незалежності наглядовою радою НАК "Нафтогаз України".

"Я б не перебільшував жодних загроз. Як прем'єр-міністр України я все зроблю для того, щоб наглядова рада НАК була незалежною. Ми високо цінуємо роботу наглядової ради з незалежними представниками, досить компетентними", - сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок.

За словами прем'єра, він підтримує якнайшвидше реформування "Нафтогазу" з впровадженням сучасних методів корпоративного управління.

"Думаю, настав етап, коли ми маємо проаналізувати, де перебуваємо. Мені б хотілося, щоб НАК швидше реформувався, щоб швидше відбулося розділення транспорту, видобутку та купівлі-продажу газу в країні, були впроваджені найсучасніші методи корпоративного управління, і загалом прискорилося створення повноцінного - ІФ) ринку газу", - додав прем'єр-міністр.

В. Гройсман зазначив, що на сьогодні триває дискусія з міжнародними партнерами щодо ньюансів формування національного законодавства для створення газового ринку.

"Є різні шляхи, ось ми і шукаємо компроміс. Я думаю, що компроміс буде знайдено і все буде нормально", - резюмував він.

Як повідомлялося, президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті у листі на адресу прем'єр-міністра і президента України зазначив, що затримка з реформуванням НАК "Нафтогаз України" і відставка незалежних членів її наглядової ради похитне міжнародну довіру до наміру української влади провести реформу серед головних підприємств державної власності, а також ускладнить можливість подальшої фінансової підтримки.

С. Чакрабарті в своєму листі висловив побоювання, що розпочата реформа ринку газу та корпоративного управління НАК, згідно з підписаним між урядом України та ЄБРР плану дій, може провалитися, якщо українська влада не вживе найближчими днями необхідних заходів.

Він акцентував увагу на тому, що проект політики державної власності для "Нафтогазу", зокрема, досі містить положення, що суперечать духу реформи корпоративного управління, що може перешкодити здійсненню намірів про незалежність та захист компанії від непотрібного політичного втручання.

За його словами, мають бути вжиті термінові кроки у трьох основних напрямах: відкриття ринку, реформа системи житлово-комунальних субсидій та реформування спеціальних обов'язків учасників ринку газу.

С. Чакрабарті також вважає, що останні зміни до закону України "Про запобігання корупції" безпідставно поширюють на діючих і потенційних членів наглядових рад держпідприємств що застосовуються до українських держслужбовців обов'язки із розкриття фінансової інформації. Це відлякує претендентів з міжнародним досвідом від подання своїх кандидатур на ці посади, через що Україна недоотримає необхідних кваліфікованих послуг із трансформації та організації належного управління в держпідприємствах.