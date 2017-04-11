Україна у разі необхідності роз'яснить EBU ситуацію з забороною в'їзду Самойлової щоб уникнути санкцій – Кириленко

Українська сторона додатково роз'яснить Європейському мовному союзу (EBU) ситуацію із забороною в'їзду учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойлової у разі виникнення питання санкцій проти Києва, заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко.

"Це відкрите питання. Це може мати якісь наслідки, а може не мати жодних. Для будь-яких негативних наслідків має бути консолідоване рішення Європейського мовного союзу, а це рішення передбачає спеціальні процедури голосування. (...) Вважаю, що наша позиція буде сприйнята членами ЄВС. Якщо ж після "Євробачення" виникне питання будь-яких санкцій проти України у зв'язку з неучастю Росії, будемо додатково роз'яснювати ситуацію", - сказав В. Кириленко в інтерв'ю інтернет-виданню "Обозреватель".

Він також запевнив, що Україна прийме російську делегацію "на необхідному рівні, якщо вони запропонують іншого учасника, який не порушував українського законодавства".

Відповідаючи на запитання про те, чи не потрапила Україна у капкан, на який розраховувала Росія, обираючи Ю. Самойлову, віце-прем'єр сказав: "Ні, не здається. Росія не розраховувала на участь у "Євробаченні" взагалі. Вони протягом тривалого часу шукали рецепт, який міг би найболючіше вразити Україну. Цей рецепт був запропонований ними, але це не змінює суті справи. Ніхто не може вимагати від нас порушення власного законодавства на догоду Росії. А це означає, що ми проведемо конкурс за участю 42 країн, а не 43".

Як повідомлялося, Росія обрала для участі в Євробаченні-2017 співачку Ю. Самойлову з піснею Flame is Burning. Вона з дитинства, пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності.

22 березня Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону на 3 роки в'їзду до країни Ю. Самойлової як особи, яка незаконно відвідала окупований РФ Крим, на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України.

В Європейській мовній спілці (EBU) висловили глибоке розчарування цим рішенням і заявили про наміри контактувати з Києвом, щоб всі конкурсанти змогли узяти у ньому участь.

23 березня EBU запропонував Ю. Самойловій взяти участь у в конкурсі Євробачення по відеомосту. Але Перший канал відхилив пропозицію EBU про дистанційну участю Ю. Самойлової, заявивши, що організатори мають забезпечити виступ співачки у відповідності з регламентом.